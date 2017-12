Plusieurs travailleurs demandent l’intervention du wali

Réagissez

Plusieurs travailleurs de l’Epic Mitidja Hadaïk (établissement wilayal chargé des espaces verts) crient au scandale. Accusant leur syndicat d’être proche de la direction, ils interpellent le premier responsable de la wilaya pour enquêter sur les dépassements qui se produisent au sein de cet Epic. «Notre tutelle est la wilaya. Du coup, nous comptons sur l’intervention du wali pour mettre de l’ordre dans notre établissement», déclarent des travailleurs en colère. Ces derniers citent notamment la surexploitation des travailleurs, surtout les ouvriers, la hogra administrative et la ‘‘distribution’’ des postes selon «des intérêts personnels» et non pas sur la base de la compétence, le retard dans l’octroi de la prime de rendement collectif (plus de six mois), le détournement de camions acquis par l’Epic au profit d’entreprises privées… «Certains responsables n’ont même pas le niveau secondaire, alors que les universitaires sont marginalisés. Bref, Mitidja Hadaïk demande une enquête, d’autant que ses responsables ne respectent même pas la convention collective», témoigne un universitaire de cet Epic.