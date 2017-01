Plusieurs souscripteurs investissent la ville

Réagissez

Les logements AADL 2 de Bouinan

Environ 300 souscripteurs à l’AADL 2 de Blida ont organisé, hier, premier jour de l’année, un mouvement de protestation en plein centre-ville.

Les manifestants, ayant choisi la place de la Liberté, à Bab Essebt, pour scander leurs revendications, ont interpellé le ministère de l’Habitat pour revoir le quota et le site réservés aux souscripteurs blidéens. «L’Etat est régionaliste», «Bouinan pour les Blidéens», répétaient-ils durant le vaste sit-in, remarquablement sécurisé par les policiers.

«Comment se fait-il que les logements réservés aux souscripteurs algérois soient presque prêts, alors que les nôtres ne sont qu’en début de réalisation», se demande un manifestant révolté. Un autre poursuit : «En plus, ceux destinés aux Algérois sont situés non loin de la route nationale, leur nombre est plus important et ont eu tout l’intérêt des pouvoirs publics. Paradoxalement, les nôtres sont implantés sur le piémont de Bouinan et le chantier avance à pas de tortue. Après plus d’une année depuis le lancement des travaux, le taux ne dépasse pas les 10% seulement.»

Un autre problème qui ne cesse de préoccuper les souscripteurs de Blida est le nombre insignifiant de logements par rapport à la forte demande. Ainsi, il y aurait 20 000 demandes acceptées pour 7000 logements programmés, soit le tiers seulement ! «C’est vraiment grave, le ministre de l’Habitat est-il au courant du manque de logements par rapport aux demandes acceptées ? Ou il reçoit de fausses données ? Sommes-nous des citoyens de second degré ? Bref, il est appelé à venir à Blida pour voir les contradictions de son secteur», insiste un protestataire.

Aussi, ils disent qu’ils sont «déçus» par les services de l’AADL, lorsque cette dernière a ouvert le choix des sites sur internet. La cause : il n’y a qu’un seul site pour les souscripteurs de la wilaya de Blida, en l’occurrence celui de Sidi Serhane, sur les hauteurs isolées de Bouinan ! «C’est un véritable mépris pour nous, les souscripteurs d’Alger ont eu plusieurs choix, même dans notre wilaya, alors que pour nous, le choix du site n’est qu’une formalité», se désolent des souscripteurs.

La manifestation d’hier n’est pas la première en son genre à Blida. Les souscripteurs de l’AADL 2 de cette wilaya organisent périodiquement des mouvements de protestation et des sit-in mais, jusque-là, leurs revendications n’ont jamais été prises en charge. Hier, ils n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour exiger des responsables de l’AADL d’octroyer, prioritairement, les logements de cette formule, situés à Bouinan, aux souscripteurs blidéens. «On doit passer en priorité. Sinon, on risque de ne pas être logés, une chose est sûre, on ne va pas se taire !» concluent des protestataires.