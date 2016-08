Réagissez

Depuis son installation dans la région de Blida, le Club économique algérien (CEA), encadré par d’éminents professionnels en économie et experts en finances, à leur tête le Dr Abdelkader Semmari, ex-ministre de la PME-PMI, ne cesse d’attirer la confiance des opérateurs économiques.

En dehors des nouvelles adhésions à ce cercle, le club en question envisage de renforcer sa relation avec plusieurs organismes ayant des liens avec le secteur économique, et ce, afin de promouvoir le programme de développement de la région de Blida. «Depuis que nous sommes présents à Blida, nous essayons de créer un tremplin solide de relance en unissant tous les concernés sous un climat sain, fort et durable. A cet effet, plusieurs protocoles d’accord entre le Club économique algérien de Blida sont envisagés avec notamment l’université d’El Affroun, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), la Chambre de l’agriculture et la Chambre de l’artisanat.

Des conventions sont programmées prochainement dans ce sens pour redynamiser l’économie, source de richesse et de développement et contribuer conjointement à combler le fossé existant entre la recherche et l’économie», a déclaré lors d’une réunion Mkerkeb Mohamed, président du bureau de Blida du CEA. Et de poursuivre : «La wilaya de Blida est réputée pour son pôle industriel, universitaire et agricole important composé de plusieurs zones industrielles, places pédagogiques, universitaires et relatives à la formation professionnelle, sites touristiques et des terres fertiles à travers le territoire de la wilaya de Blida. Nous sommes prêts à relever le défi pour contribuer au développement local et national. Il suffit juste d’une coordination et d’une souplesse de la part de l’administration.»