Plus de 600 personnes victimes d’une intoxication alimentaire

Réagissez

Plus de 640 personnes, dont environ 300 enfants, ont été victimes d’une intoxication alimentaire, vendredi après-midi à Blida, apprend-on de sources hospitalières.

Selon les déclarations des victimes — qui présentaient céphalées, vomissements et diarrhées aiguës — et les premiers éléments de l’enquête, l'intoxication serait due à la consommation de petit lait (lben) préparé à Guerrouaou, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya, et ce, avant d'être écoulé dans des crèmeries situées dans plusieurs communes. Les urgences de l’unité Hassiba Ben Bouali, relevant du Chu Frantz Fanon, ont été submergées par environ 300 personnes victimes d’intoxication. A Boufarik, 98 enfants et adultes se sont présentés aux urgences de l'hôpital durant l’après-midi de vendredi, et ce, jusqu’à minuit, pour une prise en charge médicale en urgence.

Sur les 98 cas recensés à l'EPH de Boufarik, 25 personnes étaient originaires de Benchabane, 22 de Guerrouaou, 23 de Boufarik, 7 de Soumaâ, 10 de Chebli, 2 de Bougara, 2 de Ouled Yaïch et 3 de Oued El Alleug. La crémerie de H. D., à Guerrouaou, a été scellée par les autorités compétentes et un prélèvement de lait a été effectué afin de déterminer les causes de cette importante intoxication alimentaire. On apprend que les victimes ont quitté, dans leur grande majorité, les établissements hospitaliers et leur vie n’est pas en danger.