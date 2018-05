Plus de 20 milliards de centimes consacrés aux familles démunies

Réagissez

Chaque famille recevra un colis alimentaire d’une valeur de 5500 DA

D ans le cadre des opérations de solidarité initiées en prévision du mois sacré de Ramadhan et à l’instar des autres wilayas du pays, Blida, et comme chaque année, s’active de pied ferme dans cette action humanitaire, à l’occasion de ce mois sacré, et ce, en collaboration avec tout les segments de la société de la wilaya, dont la DAS, l’APC, le C-RA, les SMA et les associations caritatives.

Le nombre de familles inscrites cette année est de 39 000, avec un montant alloué de 223 400 000 DA émanant du fonds social, dont 18 500 000 DA de la wilaya,

17 000 000 DA de la DAS, 187 500 000 DA des APC, qui sera attribué à travers les commissions sociales des communes, où chaque famille recevra un colis alimentaire d’une valeur de 5500 DA.

Dans le même sillage, il y aura l’ouverture de 24 restaurants Rahma à travers toute la wilaya, dont 5 appartenant au Croissant-Rouge algérien et 19 autres seront gérés par des associations caritatives avec le service de 1800 repas chauds par jour.

Pour la mise en service de ces derniers, une commission a été installée au niveau de la wilaya pour le suivi et l’inspection de ces restos du cœur, après que les autorisations leur seront délivrées.

Cette élan de solidarité a vu aussi la participation des entreprises économiques et des bienfaiteurs de la wilaya, avec plus de 1500 couffins qui, avec l’ensemble des aides, seront attribués à qui de droit et à domicile, suite aux instructions données, afin de préserver la dignité de chaque famille.

Associations caritatives : un rôle prépondérant

D’autres initiatives salutaires viennent appuyer celles des autorités locales, les associations qui, de leur côté, ont lancé depuis déjà quelques mois un appel à contribution afin de collecter des denrées alimentaires nécessaires pour ce mois sacré.

Beaucoup d’entre elles se réjouissent par tant de générosité de la part de simples citoyens qui ont répondu à l’appel, car aucun chiffre n’est aussi important lorsqu’il s’agit de démunis.Certaines de ces familles ne sont même pas inscrites et ne se rapprochent pas forcément de l’APC, alors que la proximité faite par ces associations est de mise pour un Ramadhan à leur portée.