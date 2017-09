Réagissez

«Je suis le seul président légal de la commission chargée de la collecte des dossiers et du tri préliminaire des candidats FLN aux prochaines échéances électorales dépendant des 13 kasmas que compte la partie ouest de la wilaya de Blida» , a déclaré Mohamed Issaâd dans une conférence de presse tenue ce jeudi à la kasma de Blida devant les militants. Et de poursuivre que «les candidats ont été choisis selon leur ancienneté au parti et en toute transparence devant les militants de base. Nous avons déposé pour validation 296 dossiers, dont 54 candidates pour les APC et 67 dont 11 femmes pour l’APW avec accusé de réception». Pour rappel, le FLN sombre dans le clanisme à Blida, où chaquun prétend être son représentant légitime !