Lors de la présentation du bilan des activités de la police durant le mois de Ramadhan, dans une conférence de presse tenue jeudi dernier au siège du Central de la police, le chef de la sûreté de wilaya de Blida, Mohamed Chakour, a démenti l’information faisant état de l’agression de deux policiers par un commerçant à cause d’un refus de stationnement devant son local se trouvant à Ouled Yaïch. «Les rumeurs parlent de graves blessures causées aux deux policiers devant l’ébahissement des passants, c’est faux! Pour nous, rien n’a été signalé, aucun incident de ce genre n’a été signalé», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «La ville des Roses, à l’instar des autres agglomérions de la wilaya, a passé un Ramadhan tranquille sur le plan sécuritaire, malgré l’afflux des citoyens juste après l’iftar sur les placettes publiques nouvellement aménagées, comparativement aux années précédentes, ceci grâce au plan spécial qui a été mis en place en vue de garantir la sécurité des citoyens.» Selon le bilan des activités de la police judiciaire relatif au mois de Ramadhan de cette année, 556 affaires ont été enregistrées, dont 297 traitées, qui ont abouti à l’arrestation de 404 personnes. Egalement, 42 affaires de trafic de drogue et 33 de vols entre véhicules et motos se sont soldées par la saisie d’une quantité de cannabis estimée à 2 250 grammes, 645 grammes de kif traité et 599 comprimés de psychotropes et la récupération de 05 véhicules et 24 motos volés.