D’une capacité de 105 tonnes/jour de collecte de déchets ménagers, le centre d’enfouissement technique (CET) de Guergour, dans la commune de Oued El Alleug , vient d’être mis en service par le wali de Blida.

Construit selon les normes et critères environnementaux, ce site est conçu pour une durée de 7 à 10 ans (tout dépendra de son entretien et de sa gestion). Avec 30 travailleurs à temps plein (tous services confondus), le CET couvre 60% de la collecte globale de la daïra de Oued El Alleug, c’est pour cette raison que même les déchets ménagers de Mouzaïa et Boufarik Ouest (communes limitrophes de Oued El Alleug) seront triés au niveau du CET de Guergour, et ce, en attendant la mise en service prochaine du CET de Aïn Romana. «Ce site doit être un modèle de gestion au quotidien et non une décharge sauvage», insiste le wali. Et d’ajouter : «Il faut privilégier le côté environnemental, tout en préservant Dame nature et faire très attention à la nappe phréatique.»