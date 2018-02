Opération repas chauds pour les sans-abri

Réagissez

A l’instar des autres associations caritatives activant dans le domaine d’aide aux démunis à Blida, l’Association des anciens Scouts musulmans algériens de la ville de Blida va entamer une opération «Repas et boissons chauds», au profit des sans-abri de la ville.

Un repérage des lieux a été nécessaire à travers quelques artères, dont Mosquée El Badr, boulevard des 20 m, Bab Essebt, Bd El Aïchi et Bab Dzaïr, afin de repérer les coins et places pour enfin procéder à la distributions des repas. «C’est de notre devoir d’aider ces gens, ils ont besoin de nous par ce temps glacial et de nuit gelée.

A travers votre journal, notre association lance un appel à toutes âmes charitables pour une contribution à cet acte humanitaire, en nous approvisionnant en denrées alimentaires nécessaires, viandes, poulets, pain et autres, à nos bureaux : 40 rue colonel Amirouche, ex-Ecole El Irchad, Zenkat El Bey, Blida, ou nous contacter aux numéros: 025320386 et Mob 0770320509», confie Mustapha Gribi, un des membres de l’association.