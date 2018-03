Réagissez

Lors de la pose de la première pierre, mardi dernier, pour la construction du complexe pharmaceutique qui produira le Flexpen insuline à Boufarik, les responsables de la firme Novo Nordisk ont offert une donation de 100 millions de dinars à l’APC de Boufarik pour l’extension et l’aménagement du complexe sportif Berriane.

Cette enveloppe permettra l’aménagement d’un site sportif et ludique dans un espace de 2 ha. Ce futur complexe sportif sera réparti en 4 zones, la première verra la construction d’un terrain de football, une piste d’athlétisme et un couloir sur une superficie, des terrains omnisports (basket, tennis, pétanque) ainsi que des vestiaires et une cafétéria.

Des jardins, des aires de jeu pour enfants, un bloc d’hébergement de 29 chambres doubles avec un restaurant et une salle de remise y sont aussi programmés. Des Boufarikois pensent que «ce complexe sportif sera un ‘’grand’’ plus pour Boufarik et sa jeunesse, c’est un acquis considérable pour les jeunes afin de pratiquer leur sport favoris. Ce futur site sportif rendra sûrement à Boufarik sa vocation de ville des sports et de loisirs».