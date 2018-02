«Nous veillons au maintien de la stabilité et nous travaillons pour le bien-être des citoyens»

Réagissez

Présentez-vous Monsieur le président...

Je profite de cette occasion pour saluer l’ensemble des citoyens de la wilaya de Blida. Je suis titulaire d’une licence en droit obtenue en 1983. J’ai commené ma carrière professionnelle en tant qu’enseignant dans un centre de formation (CFA) avant d’occuper le poste de directeur du Centre de formation professionnelle de gestion d’Alger. Après, je me suis lancé dans la fonction libérale en qualité de notaire. Né en 1956, je suis militant du FLN.



Une fois installé P/APW, comment jugez-vous la situation dont vous avez hérité ?

Apres avoir visité plusieurs communes en compagnie de M. le wali, dans l’ensemble, la wilaya de Blida accuse un retard de développement injustifié, vu ses potentialités. Il y a plusieurs projets qui sont à l’arrêt, d’autres non lancés, que nous allons examiner au cas par cas et en urgence. Nous consacrerons tous les efforts nécessaires pour les rendre exécutables cette année, surtout pour les projets qui ont une relation directe avec le quotidien des citoyens, notamment les secteurs relevant de l’éducation, la santé, les ressources en eau (eau potable) et les travaux publics (routes). Déjà, les membres des différentes commissions de l’APW sont à pied d’œuvre sur le terrain.



En quoi consiste votre programme ?

Vous savez, Blida a besoin d’un vrai plan de développement économique, culturel, sportif et social. Dans ce cadre, nous avons une stratégie durable avec des programmes et projets prometteurs que nous allons lancer durant les cinq années à venir, pour que la capitale de la Mitidja retrouve sa véritable place de carrefour incontournable dans tous les domaines, pour ne citer que l’agriculture, le commerce, le tourisme de montagne et l’industrie. Et pour arriver à concrétiser ce programme d’envergure, nous lançons un appel à tous ceux qui veulent investir pour se rapprocher des services concernés. Les portes sont grandes ouvertes. Et nous ouvrons aussi les portes à tous les citoyens et nous ne cherchons qu’à contribuer à résoudre, de par les propositions et les solutions, aux problèmes pouvant exister. La région de Blida est prometteuse.



Quels sont vos rapports avec le wali, sachant que vous êtes deux nouveaux dans la wilaya ?

Nous avons de très bons rapports avec lui, c’est un homme très cultivé et compréhensif, le courant passe très bien. Une complémentarité qui va nous aider à rendre à Blida son rayonnement.



Un dernier mot ?

Nous souhaitons qu’il y ait plus de sérénité et de stabilité chez nos élus, plus de progrès dans notre wilaya et du bien-être pour ses habitants.