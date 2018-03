Nageurs du COB (Boufarik) : L'élite de demain ...

Réagissez

Après le basket-ball, les techniciens du Club Orange de Boufarik se sont investis dans une autre discipline, en l’occurrence la natation, où on enregistre plus de 250 nageurs et nageuses inscrits, encadrés par des techniciens spécialistes en la matière, d'un médecin, d'un psychologue et d'une équipe d'administrateurs bénévoles qui veillent au bon déroulement de cette discipline, d'ailleurs nouvelle à Boufarik, et qui s'est concrétisée avec l'ouverture de la piscine semi- olympique de la ville. «Nous avons aujourd'hui plus de 250 nageurs toutes catégories confondues, on leur a inculqué les rudiments de ce sport puis les techniques de la nage, la plupart sont performants et avec la collaboration des coachs, on vient d'évaluer leur passage et on a dégagé une élite de 30 sélectionnés, dont 12 garçons et 18 filles. Et c'est à eux de représenter dans un futur proche les couleurs du COB dans les différentes compétitions, en attendant les autres nageurs pour agrandir encore plus notre sélection», dira Rachid Aït Issad, président du club de natation de Boufarik.