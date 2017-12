Mouzaïa : Suicide d’un jeune de 26 ans

Réagissez

La ville de Mouzaïa, située à une douzaine de kilomètres à l’ouest de Blida, a été secouée jeudi dernier, tôt le matin, par la nouvelle du suicide d’un jeune homme répondant au nom de Saber B., âgé de 26 ans, qui a mis fin à ses jours en se pendant à l’aide d’une corde accrochée à une poutre ,dans la cour du domicile familial sis rue Chahid Kouider Rabah. Selon des témoignages concordants, son frère, inquiet de ne pas le retrouver comme d’habitude dans sa chambre, demande à sa maman si Saber a passé la nuit ailleurs, sa mère lui rétorqua par la négative. Sortis dans la cour, les membres de sa famille découvrent, stupéfaits, la scène macabre, la victime pendue avec une corde, le corps sans vie et cela vers 8 heures.

Arrivés sur les lieux du drame, les éléments de la Protection civile ont récupéré la dépouille pour la déposer vers 11 heures à la morgue de l’EPH d’El Affroun, puis la transférer au service de médecine légale du CHU Franz Fanon pour les besoins d’une autopsie. Celle-ci devra déterminer les circonstances et les causes exactes du geste fatal du jeune Saber. Titulaire d’un master en mathématiques et informatique, fort apprécié par ses camarades, il a été enterré au cimetière communal vendredi après la prière hebdomadaire.