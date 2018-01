Mouzaïa se souvient du gardien Djamel Belakhal

Réagissez

Le premier janvier dernier, l’ex-gardien de but de l’USM El Harrach, Djamel Belakhal, a fêté son jubilé.

Un rendez-vous auquel ont été conviés d’anciens joueurs de renom ayant croisé ce gardien de but d’exception et d’autres coéquipiers avec lesquels Belakhal a défendu les clubs respectifs. Toutes les équipes au sein desquelles Belakhal a évolué ont été représentées pour ce jubilé, sauf l’équipe de l’Itihad Baladiat de Mouzaïa.

Pourtant, Belakhal y a défendu ses couleurs lors de la saison 1983-1984, durant laquelle il n’a encaissé que sept buts. Sa dernière rencontre avec les Jaune et Noir, il l’a jouée contre le SKAF El Khemis, au stade Chahid Rebbouh de Mouzaïa. C’était le 23 avril 1984 et les deux équipes qui évoluaient en inter-wilayas se disputaient la première place pour l’accession en Régionale Centre. Le SKAF n’avait besoin que d’un point pour être sacré champion de son groupe et accéder au palier supérieur. La rencontre s’est terminée sur un score nul de un but partout. Mené un but à zéro, le SKAF réussit à égaliser sur un tir anodin décoché des 40 m, que Belakhal ne put, à la surprise du public présent, arrêter. La saison suivante, il signa au sein de cette même équipe d’El Khemis. Pour le souvenir, Belakhal a évolué aux côtés de Mohamed Benallel, Kaddour Benallel, entre autres, et de son ex-coéquipier à El Harrach, Toum. Il avait comme entraîneur Ahmed Echouf et comme président du club, Hadj Benaïssa. Pour que nul n’oublie !