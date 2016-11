Mouzaïa : Du nouveau à la crèche de la Cnas

Réagissez

Une nouvelle classe à la crèche Cnas de Mouzaïa, destinée aux enfants âgés de trois ans, sera ouverte et fonctionnelle dès le début du mois de décembre prochain.

C’est ce que nous a révélé Amina Kadri, la nouvelle directrice de la crèche Al Amal, sous tutelle de la Cnas, située à la rue Mohamed Issaad, à Mouzaïa. Fermée durant une année, la crèche a rouvert ses portes le 4 octobre dernier au grand bonheur des parents désireux placer leur progéniture dans un établissement qui réponde aux normes et aux conditions afférentes à ce type d’établissement. La nouvelle classe est équipée de toutes les commodités et le personnel éducateur spécialisé n’attend que le nombre requis (30 enfants) pour entamer son travail.

Les inscriptions sont ouvertes pour les parents souhaitant mettre leurs enfants dans cette classe. Un tarif spécial leur est accordé, puisque le deuxième enfant bénéficie d’une remise de 50%, alors que l’autre est inscrit pour la somme de 3000 DA/mois, goûter et déjeuner compris.

Deux classes, l’une pour les enfants âgés de quatre ans et une autre pour les cinq ans en âge préscolaire sont déjà opérationnelles et offrent aux chérubins un service de qualité.

«Le programme pédagogique assuré aux préscolaires de la crèche est le même que celui soumis aux élèves de l’éducation nationale», assure la directrice de l’établissement. «Je suis très satisfaite du travail accompli avec mon enfant par les éducatrices», témoigne une maman enseignante. Reste le problème des horaires d’entrée et de sortie de la crèche et qui n’est pas respecté par de nombreux parents.

Si le jardin d’enfants est ouvert le matin et accueille les enfants à partir de 7h30 jusqu’à 17h30 pour une meilleure souplesse avec les parents qui travaillent (la sortie légale étant fixée à 15h), certains font fi de la réglementation et se présentent avec leur(s) enfant(s) à 10h. «Nous demandons aux parents de respecter les horaires de travail pour ne pas perturber la quiétude des autres enfants déjà en classe et permettre aux éducatrices d’assurer convenablement leur mission», conclut la directrice de la crèche Al Amal de Mouzaïa.