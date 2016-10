Mouzaïa : Catastrophe écologique sous silence !

Réagissez

Un véritable drame écologique, une atteinte criminelle à l’environnement, un non-respect irresponsable et immoral est en train de s’installer dans la durée dans la commune de Mouzaïa, sans qu’aucune autorité ne daigne mettre un terme à une situation désastreuse et déplorable quant à la dégradation et l’affectation de l’écosystème.

Pour se rendre compte de la mauvaise prise en charge de la gestion des déchets de tous genres, ménagers et autres détritus, par les services concernés, plus le laxisme des citoyens peu scrupuleux et peu soucieux de la protection de l’environnement, il suffit de prendre le chemin situé à gauche de l’entrée Est de la ville, en venant de Blida, à moins d’un kilomètre du centre-ville, à quelques mètres du barrage El Moustaqbal. Un spectacle désolant s’offre aux yeux, alors que les narines sont agressées par des odeurs nauséabondes donnant l’idée de quitter au plus vite les lieux, tellement les émanations sont insupportables.

En effet, tout le long du chemin qui mène aux bureaux de l’ONID, (Office national d’irrigation et de drainage) de la Mitidja, à la station de forage ainsi qu’aux jardins potagers, champs de blé et arbres fruitiers (de pêche et de nectarine surtout), des tonnes de gravats, peaux de mouton, ordures ménagères, canettes et bouteilles de bière sont acheminés par camions et jetés au bord de la route. «Les déchets débordent sur la chaussée, obstruant le passage», déplore le propriétaire d’un parc roulant situé pas loin. Notre interlocuteur nous dira qu’à maintes reprises, il fallait utiliser un rétrochageur pour déblayer les passages donnant accès aux terres agricoles.

«Chaque jour, des individus avec leurs remorques bondées de débris, de matériaux ferreux viennent décharger leur chargement en toute impunité», déplore un agriculteur rencontré sur place. Et d’ajouter : «Ces inconscients ne se rendent même pas compte du tort qu’ils font subir à la nature.» Pis encore, avec la dégradation du sol, les récoltes et la nappe phréatique et les ressources hydriques subiront des conséquences désastreuses, grand danger pour la santé des citoyens.

Au fil du temps, les lieux se sont transformés en une véritable décharge publique où sur un parcours de plus de 500 m, des amas de terre, détritus et débris divers sont jetés à même la chaussée, obstruant le chemin et défigurant complètement l’environnement. Récemment, comme nous l’a rapporté un agriculteur, un feu s’est déclaré dans la décharge et s’est propagé au cyprès, cet arbre planté autour des vergers, en guise de brise vent, n’était l’intervention de la Protection civile, les dégâts auraient été néfastes pour les champs de blé et pour les arbres fruitiers.

«Les personnes qui viennent déverser leurs débris et immondices doivent être, par leur comportement condamnable, poursuivies et sanctionnées», exige le propriétaire du parc roulant.