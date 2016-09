Réagissez

Le jardin d’enfants Al Amal de Mouzaïa, sous la tutelle de la CNAS de Blida, sis rue Chahid Mohamed Issaâd rouvrira ses portes le mois d’octobre prochain à la grande satisfaction des parents d’enfants.

Fermée le mois de septembre de l’année dernière pour des raisons encore obscures, pour ne pas dire préméditées, par les anciens responsables, partis aujourd’hui à la retraite, la crèche de Mouzaïa accueillera de nouveaux la petite enfance de la commune .Une sage et louable initiative à mettre à l’actif des nouveaux locataires de la CNAS de Blida, qui ne ménagent aucun effort pour redonner au jardin d’enfants son lustre d’antan (de nombreux enfants, aujourd’hui des cadres, ont fréquenté cette structure) et sa vocation initiale, celle de préparer psychologiquement et pédagogiquement l’enfant à entrer dans le monde scolaire dans les meilleures conditions possibles.

Totalement abandonnée et livrée à elle-même, des travaux de réhabilitation et de réaménagement sont en cours de réalisation pour que le jardin d’enfants soit fin prêt pour la rentrée programmée, selon des sources officielles, pour le dimanche 2 octobre. Les travaux qui ont commencé il y a un peu plus d’un mois, et qui avancent à un rythme appréciable, concernent les salles réservées aux travaux pédagogiques et aux activités ludiques ainsi que des espaces avec des lits et des matelas destinés au repos et à des petites sommes dont auront besoin les enfants en bas âge.

Un nouveau look avec des couleurs plus gaies aux murs et la pose de tapis agrémenteront les salles qui seront mieux aérées et plus éclairées, en sus d’accessoires agréables et attrayants répondant à l’éveil, au développement cognitif et à la curiosité cérébrale et amusante des enfants. L’on a appris aussi que la cour de cet établissement éducatif sera complètement retapée à neuf pour plus de sécurité, alors que l’air de jeu sera équipée pour qu’elle soit plus attractive. Les espaces verts, longtemps délaissés, seront aussi aménagés pour offrir un environnement sain pour les enfants. Seul bémol, le trottoir au niveau de la porte d’entrée nécessite un lifting.

La capacité d’accueil sera dans un premier temps limitée à 60 enfants avant de voir le chiffre augmenter en fonction du nombre des éducatrices disponibles. Nombre d’entre elles, ayant exercé à la crèche de Mouzaïa avant de rejoindre d’autres structures éducatives dans la wilaya de Blida (4 exactement), sont parties à la retraite. Les autres regagneront leurs postes en attendant un renforcement de l’effectif spécialisé. Quant à la gestion de la structure, elle sera confiée à une nouvelle directrice qui sera installée incessamment. La nouveauté concernant la réouverture de cette crèche réside, selon nos sources, dans la préparation du repas de midi et qui ne sera plus assuré sur place.

En effet, et pour une meilleure maîtrise de la qualité et veiller à la protection de la santé des enfants, le repas sera mijoté au niveau de la cantine centrale de Blida avant d’être acheminé dans un camion frigorifique à Mouzaïa avec toutes les précautions requises. Quant à la cuisine de la crèche, exiguë et ne répondant plus aux normes, elle sera utilisée pour confectionner le goûter et autres petits mets aux enfants. Rappelons que les inscriptions débuteront juste après l’Aïd, le 18 septembre plus exactement, alors que les frais d’inscription sont fixés à 3000 DA/mois payables par trimestre.