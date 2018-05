Mohamed Maïzi, ou le plombier qui dénonce «les faux plombiers»

Réagissez

Etre plombier de nos jours, ça ne chôme surtout pas ! Ce métier est très demandé non seulement en Algérie mais partout dans le monde.

Mohamed Maïzi, un enfant de Blida, 42 ans, a décidé de s’aventurer en Europe il y a une dizaine d’années pour tenter sa chance «professionnelle» dans le Vieux Continent. Après quelque temps passé en Angleterre, il s’installe en Belgique en 2007. Ce pays offre de «bonnes» opportunités d’emploi, notamment dans sa partie flamande, d’après lui.

Il s’installe à Gand, à 50 km au nord de Bruxelles. Il essaye de s’intégrer dans cette région où les Algériens sont très rares. Et dans le but de se stabiliser socialement et professionnellement, il décide de se lancer dans un métier.

On lui a conseillé alors un stage en plomberie. «Je ne regretterai jamais ce choix, car il est plus facile pour un plombier de trouver un emploi que pour un universitaire», reconnaît-il. Après des cours en flamand et une formation qui aura duré 18 mois, des stages sur le terrain et des essais sur chantier, Mohamed obtient son diplôme. Sans interruption, il commence aisément à exercer son métier «favori» un peu partout en Belgique, et ce, durant cinq ans.

«Le téléphone ne s’arrêtait pas de sonner tellement j’étais sollicité. Même en période de crise, le métier de plombier est resté coté en Belgique et même dans toute l’Europe», raconte-t-il. Mohamed maîtrise non seulement son métier, mais il a eu aussi la chance de travailler dans des chantiers aux équipements et matériels modernes, et dans des conditions professionnelles bien réglementées.

Toutefois, ayant des échos que l’Algérie offre aussi des opportunités «intéressantes» pour ce métier, et pour des raisons familiales, il décide de retourner au bled. Il lance sa société à Blida, il utilise un matériel moderne ramené de Belgique, mais préfère travailler avec le privé. Il n’aime pas aussi commencer un chantier à moitié.

Beaucoup de ‘’faux’’ plombiers

«Pour des considérations professionnelles, je préfère mener un travail de A à Z, j’évite de continuer le travail d’un autre afin d’assurer plus de sécurité à mon client et d’assumer pleinement mon service», insiste-t-il.

Parmi ses regrets en Algérie, le manque d’organisation des plombiers, l’existence de «pseudo plombiers» qui activent en toute impunité, ainsi que l’absence de transparence dans les marchés publics.

«Malheureusement, les soumissions en Algérie avec le secteur public ne se font pas d’une manière transparente, d’où ma décision d’opter pour les particuliers et les chantiers appartenant aux privés. Même si je ne me plains pas point de vue travail, je regrette surtout le manque d’organisation caractérisant la corporation des plombiers. Souvent n’importe qui fait n’importe quoi et cela y va de la sécurité des personnes.

Le gaz, ça ne pardonne pas, surtout avec le matériel hors normes utilisé !». «Un plombier peut avoir plusieurs clients à la fois sans pour autant arriver à honorer ses engagements avec son client. Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’absence flagrante des autorités concernées», conclut-il.