Mobilisation du DCP : Lutter contre la spéculation durant le Ramadhan

En prévision du mois de Ramadhan, la direction du commerce de la wilaya de Blida a pris toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer un bon fonctionnement de l’activité commerciale durant ce mois sacré, surtout que le mois de Ramadhan coïncide avec la saison estivale.

Un programme de contrôle draconien a été adopté mobilisant des moyens humains et matériels en vue de réprimer les commerçants véreux et les spéculateurs, ceux qui excitent la flambée des prix durant ce mois de miséricorde. Ce programme consiste en la mobilisation de 190 agents contrôleurs repartis sur 95 brigades pour surveiller l’activité commerciale durant tout le mois de Ramadhan, le gel des congés annuel des contrôleurs, la mise à la disposition des contrôleurs des moyens nécessaires, tels que le transport, la mise au point des horaires d’intervention de contrôle selon l’activité commerciale (jour et après le jeûne), l’installation de deux brigades d’intervention rapide pour répondre aux plaintes des citoyens victimes des commerçants spéculateurs des produits de première nécessité ou subventionnés tels que le pain, le sucre, le lait, la semoule et l’huile de table. De même, tous les produits alimentaires venant des marchés de gros et des espaces de stockage (frigo) destinés à la consommation, seront ciblés par le contrôle en vue d’éliminer les spéculateurs et d’assurer une distribution convenable, et ce, tout en assurant la surveillance de la chaîne du froid afin de prévenir tout risque pouvant affecter la santé du consommateur. Mais déjà, les prix des fruits et des légumes et des viandes enregistrent une hausse avant le mois sacré, a-t-on constaté sur les étalages de certains marchés de la ville. Pour Aami Ahmed, chef de famille, «on craint fort que les prix pratiqués durant le mois de Ramadhan de cette année soit inaccessibles, comme les années précédentes, vu les prix proposés».