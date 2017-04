Réagissez

Un nouveau directeur de l’Etablissement public de santé de proximité de Mouzaïa (EPSP) vient d’être nommé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Merwane Meriem a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions le 12 avril dernier, en remplacement de Mohamed Saâdi, qui occupait ce poste depuis novembre 2013, et qui a repris ses fonctions précédentes au niveau de l’administration du Centre anticancer (CAC de Blida). Agé d’à peine 28 ans, il serait le plus jeune directeur à la tête d’un établissement de santé au niveau national. Merwane Meriem est titulaire d’une licence en gestion, option finances.

Il a, en outre, bénéficié d’une formation de deux années, de 2012 à 2014, à l’Ecole nationale de management et d’administration de la santé (Enmas), deuxième promotion, baptisée «Abderazak Bouhara». Actuellement, il poursuit, à distance, des études en Master 1, comptabilité et finances, à l’université Alger 3.

Sur le plan professionnel, le nouveau responsable de l’Etablissement de santé de Mouzaïa, a occupé de 2015 à 2016 les fonctions d’administrateur principal des services de santé (APSS) au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la Santé. Il a aussi représenté l’Algérie avec trois de ses collègues, en Chine, à un séminaire relatif à l’investissement. Enfin, et conformément à l’arrêté signé par le ministre de la Santé en 2016, il est désigné membre de la commission nationale chargée d’élaborer un document intitulé «Comptes nationaux de la santé».

La nomination d’un nouveau directeur, jeune de surcroît, a été bien accueillie par les professionnels de la santé exerçant au niveau des différentes structures de l’EPSP de Mouzaïa. «Sa jeunesse plaide en sa faveur, pour apporter un sang neuf et une nouvelle dynamique à un établissement qui a sombré dans la léthargie et le surplace ces dernières années», constate un médecin généraliste.

En effet, et malgré son jeune âge, Merwane Meriem, désigné à un poste de responsabilité aussi important, puisqu’il s’agit d’améliorer les conditions de soins de la population de la région Ouest de la wilaya de Blida et celles des travailleurs, donne l’air de quelqu’un qui maîtrise son sujet. Sa première prise de décision a été que l’on lui aménage son bureau au sein même de la polyclinique (le bureau actuel du directeur est à plus de 500 mètres du chef-lieu de l’établissement).

Une manière de signifier sa proximité du malade et d’être à l’écoute de ses doléances. L’air juvénile, très porté sur la communication, le nouveau directeur dégage beaucoup de rigueur et d’autoritarisme sur un fond de personnalité très ouverte au dialogue. De tempérament pugnace et combatif, comme il a tenu à le souligner, il a promis de défendre crânement tous les dossiers qui lui seront soumis auprès de la tutelle, qu’il s’agisse de l’amélioration des conditions de travail des personnels ou de la bonne prise en charge des malades.