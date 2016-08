Meftah : Des citoyens s’opposent à des travaux à la placette de la mairie

Réagissez

A Meftah, les travaux au niveau de la placette de l’APC provoquent le courroux de plusieurs citoyens. Les autorités locales veulent mettre du barreaudage entourant la placette en question, ce qui risque de «gâcher les lieux !» craignent des contestataires.

L’association locale Citoyenneté et développement mène des actions pacifiques de protestation afin d’annuler le projet. Elle organise depuis mardi des pétitions, entre 18h et 20h, devant le siège de l’APC, pour mobiliser les citoyens et dire non au «gaspillage de deniers publics» et le massacre d’une «belle placette datant de 1888». Plusieurs citoyens de Meftah lancent un appel au wali pour dépêcher des commissions d’enquête sur les dépassements qui s’y produisent à cause de la mafia locale. La commune de Meftah est située à l’extrême est de la wilaya de Blida, vu son emplacement géographique, elle demeure souvent «oubliée» par les autorités de la wilaya.