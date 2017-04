Malgré l’isolement, il se porte bien

Réagissez

Sidi Hammad est un petit village qui se situe dans la partie est de la wilaya de Blida, entre Larbaâ et Meftah. Un village qui, comme ceux de toutes les régions du pays, a vu ces dernières années des bâtiments pousser comme des champignons sur ses hauteurs.

C’est donc dans la partie haute du village que se trouve le nouveau lycée. Il a ouvert ses portes en janvier 2016, depuis tout juste 15 mois ! Un petit hic, dès l’entrée ! Le portail principal ne permet le passage qu’à un véhicule léger… pourtant le site est immense. Une fois cet obstacle franchi, le visiteur se retrouve dans un décor agréable qui contraste avec l’image de «la bâtisse lugubre et triste comme une prison» que certains «anciens mauvais élèves» veulent coller aux lycées et autres établissements scolaires.

Une bonne ambiance de travail règne dans le lycée de Sidi Hammad. Le personnel s’accorde à dire que c’est grâce au directeur, M. Bellache, que tout le monde met la main à la pâte pour faire de cet espace un lieu de connaissance et de savoir. Un tour dans les classes conforte cette idée : de la 1re AS à la 3e AS, toutes les salles ont été embellies.

Les élèves de ce lycée ne manquent pas de talent, de véritables chefs-d’œuvre recouvrent les murs. Le lycée de Sidi Hammad réconcilie le visiteur avec les établissements scolaires : ce n’est plus ce lieu où l’adolescent va, malgré lui, pour ne pas avoir de problème avec ses parents. On sent que les élèves de ce lycée ont saisi leur véritable rôle : ils font partie, en tant que partenaires actants, de leur établissement. Ils aiment leur lycée et le font savoir par des actes.

Quel est donc le secret de cette réussite ?

Un directeur ouvert à toutes les initiatives, très proche de son personnel (administration, agents, professeurs), des adolescents volontaires, parce que sensibles à l’intérêt que leur porte le premier responsable, des enseignants (pour la quasi-totalité, des contractuels) qui, pour répondre présents à l’appel de leur «chef», n’hésitent pas à peindre les murs de leurs classes avec l’aide de leurs élèves, et, cerise sur le gâteau, des parents, qui retroussent leurs manches, assistent tout ce beau monde et payent de leurs poches ! Un entrain contagieux !

Un exemple à mettre en valeur ! Un exemple à suivre, par ces temps de dénigrement malsain de l’école ! N’est-ce pas là la recette qui permettra à l’école de renaître de ses cendres ? Pourtant, malgré toute cette bonne volonté, le lycée de Sidi Hammad demeure… coupé du reste du monde, sans téléphone et sans internet ! Pour finir, un petit bravo, en particulier, aux élèves de la 1re L1 et à leur professeur de français, pour la qualité de leur travail et pour leur engagement total dans l’amélioration de leur environnement.