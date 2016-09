Les perturbations dans la distribution de l’eau potable résolues vers la fin septembre

Réagissez

Le problème de perturbation dans la distribution de l’eau potable, enregistré, ces derniers jours, dans la partie ouest de la ville de Blida, sera résolu vers la fin septembre, a-t-on appris, jeudi, du directeur par intérim de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

La perturbation de l’alimentation en eau potable (AEP) enregistrée, depuis quelques jours, dans plusieurs quartiers du centre-ville (13 Mai, Sid Yakoub, Djilali Bounaâma), sera résolue vers la fin septembre, a indiqué à l’APS Abderahmane Khelifi. Le responsable a expliqué ce problème ayant coïncidé avec la chaleur estivale et l’Aïd El Adha, par une baisse du débit de la source Sidi Lekbir, alimentant la ville de Blida, dont le volume quotidien est passé de 25 000 m3/j à seulement 3000 m3/j.

Cette crise de l’eau a été aggravée par la pollution survenue dans la station de pompage de La Chiffa (alimentant également Blida) à cause des travaux de perçage des tunnels, inscrits au titre du projet de dédoublement de la RN1 reliant La Chiffa et Médéa, a-t-il ajouté. Selon M. Khelifi, les eaux naturelles descendant des monts de La Chiffa, actuellement le théâtre de travaux de perçage de tunnels, «charrient avec elles du ciment et de la terre».

Il a révélé, à ce propos, la tenue d’une rencontre avec des responsables de l’Agence nationale des autoroutes (ANA) en vue de la résolution de ce problème. «Selon les engagements pris par les responsables de l’ANA, le problème sera résolu dans les deux jours à venir», a-t-il ajouté, affirmant l’engagement de l’ADE à approvisionner les populations des quartiers affectés par ce problème par des citernes d’eau, jusqu’à sa résolution. Cette situation a nécessité l’installation d’une cellule de crise, en collaboration avec la direction des ressources en eau de la wilaya, est-il précisé de même source.