C’est dans le cadre de l’ouverture et du renforcement de la communication avec les différents médias locaux et la création d’un espace pour fournir des informations dans le domaine des assurances sociales, notamment aux journalistes, et sous le thème «Les médias sont nos partenaires et notre soutien», que la CNAS de la wilaya de Blida, en collaboration avec des experts en la matière, vient d’organiser une demi-journée de formation au profit des journalistes et correspondants de la presse locale de Blida. Cela pour leur expliquer les fonctions et le rôle de la CNAS dans le domaine de la protection sociale et les nouveautés touchant cette caisse, visant à améliorer le service public, et ce, tout en demandant à la presse de mettre en évidence l’importance des droits des assurés sociaux ainsi que leurs devoirs envers la sécurité sociale. Beaucoup de points très avantageux ont été expliqués à l’assistance, à l’instar de l’affiliation volontaire à la CNAS, le cas des personnes actives sans couverture sociale, ces derniers peuvent bénéficier de prestations de l’assurance maladie, en cotisant mensuellement 12% du SNMG, il suffit d’aller vers les agences CNAS et de se déclarer pour être couvert.

Concernant les travailleurs salariés non déclarés, l’un des intervenants nous confie : «Il est urgent de sensibiliser les travailleurs quant à leur droits en matière de déclaration par leur employeur.» Et d’ajouter: «On doit éclaircir aussi la nouvelle mesure portant sur l’annulation des pénalités et des majorations de retard dans le versement de l’intégralité des cotisations principales. Faut-il aussi rappeler qu’en cas de non-paiement, l’employeur peut bénéficier d’un échéancier de paiement de ses dettes, et ce, avant la datte butoir du 31 décembre 2016.»