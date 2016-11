Les médecins tirent la sonnette d’alarme

Réagissez

Vingt à vingt-cinq pour cent des élèves scolarisés dans les trois paliers présentent un surpoids, ou carrément une obésité. Ce sont des enfants qui se rabattent quotidiennement sur les sucreries, les chips et tout ce qui est gras.

Malheureusement, ce sont de potentiels diabétiques. Ce constat amer est du Dr Samir Aouiche, spécialiste en endocrinologie et diabétologie, chef d’unité à l’hôpital Mustapha d’Alger. Communiquant lors de la deuxième journée scientifique, organisée vendredi dernier par l’Association blidéenne des omnipraticiens libéraux au niveau de la salle de conférences de l’Institut du rein du CHU Frantz Fanon de Blida, avec un exposé intitulé «Nouvelles stratégies thérapeutiques du diabète de type 2», le Dr Aouiche tire la sonnette d’alarme, car, selon lui, les enfants obèses présentent un risque deux fois plus élevé de contracter le diabète.

«Si l’hérédité représente 50% de développer un diabète, l’obésité, elle aussi, anticipe l’apparition de cette maladie», explique le Dr Aouiche. Et de poursuivre : «En Algérie, l’on mange trop gras et trop sucré, et c’est mauvais !» Le spécialiste nous révélera que son service reçoit de plus en plus de jeunes, la trentaine pas encore entamée, qui souffrent de diabète de type 2. «Pour éviter de contracter cette maladie, il y a toute une éducation à inculquer aux enfants, aux jeunes et aux parents aussi sur tout ce qui est alimentation saine», préconise l’endocrinologue. Celui-ci recommande de diminuer au maximum la consommation de sucres rapides, c’est-à-dire manger moins de 10% de l’apport calorique en sucres rapides.

«Manger des crudités, moins de gras, moins de sucré et favoriser une activité physique», encourage le Dr Aouiche. Ce dernier lancera un appel en direction des médias et plus particulièrement la télévision afin d’épargner les enfants des spots publicitaires vantant les produits sucrés. «Si on veut leur éviter un diabète», conclut-il.

Les participants, des médecins et des spécialistes venus en grand nombre malgré la pluie et la journée de repos, ont suivi avec attention et enrichi le débat à travers les communications du Pr Haddak «Hypertension artérielle masquée», du Pr Bendaoud «Contraception», du Pr Saadaoui «Conduite à tenir devant la fièvre de l’enfant». L’après-midi, c’était au tour du Pr Acheli «Polyarthrite rhumatoïde» et du Dr Lahachi «Diagnostic différentiel BPCO/Asthme» de développer leurs thèmes avant la clôture de la journée par une tombola.