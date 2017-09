Les habitants de la résidence les Palmiers bloquent la route de la trémie

Réagissez

Ouvrons nous-mêmes notre école», telle a été le slogan prononcé hier matin par des élèves venus nombreux avec leurs parents, ainsi que les habitants de la résidence les Palmiers et les riverains de «Haouch Amiar». Ces derniers, tôt le matin, ont fermé la route menant à Soumaâ à l’aide de branches d’arbres et ont demandé l’ouverture, dans les meilleurs délais, de l’école primaire jouxtant la cité, à la sortie sud de la ville, après la trémie. (voir El Watan du 04 avril 2017). Le nouveau chef de daïra, à son arrivée sur les lieux, a visité avec les représentants des protestataires l’école en question et a promis à l’ensemble qu’il ferait tout son possible, avec l’aide de tout un chacun, afin que dans un futur très proche (un mois au plus), l’école soit disponible. A leur tour, les habitants se sont mis d’accord pour entamer tout de suite des travaux qui seront à leur portée (nettoyage, désherbage ...) pour que l’école soit prête à ouvrir ses portes dans les délais.