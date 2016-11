Réagissez

L’association Djazairouna des victimes du terrorisme a organisé récemment à Blida un atelier portant sur les droits socioéconomiques des femmes. Ce projet visant à renforcer les capacités de la société civile à s’autonomiser et entrant dans le cadre des activités de cette dynamique association, est soutenu par la Commission européenne et porté par la fondation Solidar (Réseau européen d’organisation de la société civile OSC, basé à Bruxelles, œuvrant pour la promotion de la justice sociale en Europe et dans le monde). Un triple objectif est assigné à cet atelier, à savoir la vulgarisation des droits du travail et syndical des femmes en milieu professionnel, la protection sociale et l’accès des femmes aux services publics, tels que le logement, l’éducation et la santé. A l’issue des travaux de cet atelier, un ensemble de recommandations visant à améliorer les conditions socioéconomiques des femmes ont été faites par les participantes. Celles-ci feront l’objet d’un plaidoyer auprès des institutions nationales et internationales, soulignent-elles.