«Les aides sociales sont maintenues»

Réagissez

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Edalia Ghania, a effectué, jeudi dernier, sa première visite de travail dans la wilaya de Blida, au cours de laquelle elle s’est enquise de la situation des projets relevant de son secteur. Mme la ministre, accompagnée du wali et du P/APW, a entamé sa visite à partir de Mouzaïa, sa ville natale, où elle a rendu visite au Centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux. Elle a instruit les responsables locaux de prendre en charge tous les handicapés de la région et de les intégrer par le travail et la formation, en rappelant à cet effet les grandes orientations de la politique sociale au profit de ces personnes handicapées.

Sur les lieux, la ministre a été chaleureusement accueillie par des jeunes Mouzaouis, qui voulaient sans doute lui dire bravo et pour lui souhaiter une bonne réussite. Poursuivant sa visite, la ministre s’est rendue dans d’autres points, notamment à l’Association de l’intégration des trisomiques (Beni Mered), au Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés de Bouinan, et un passage devant une exposition de produits de petites entreprises fiancées par le dispositif de l’Angem.

A cette occasion, des scooters et des chaises roulantes ont été remis aux handicapés, ainsi que des bus pour le transport scolaire aux communes pauvres. A la fin, l’hôtesse de la ville des Roses a annoncé que la wilaya de Blida bénéficiera d’un budget supplémentaire pour ses différents programmes d’intégration et de développement social. Elle a remis mille aides financières aux universitaires et 800 pour les autres et a assuré que son secteur n’était pas concerné par la crise.