Les abonnés de l’ADE espèrent une amélioration

Réagissez

B lida connaît des pénuries et perturbations dans la distribution d’eau potable depuis le mois de juin. Ce phénomène a même provoqué des protestations des abonnés de l’ADE, notamment à Ouled Yaïch et Khazrouna.

Une coupure d’eau de plus d’une dizaine de jours s’est produite la veille de la fête de l’Aïd et cela n’avait pas laissé des citoyens indifférents, des jeunes des deux quartiers sont passés à l’action en barrant les routes à l’aide de pneus enflammés, réclamant une goutte d’eau potable dans les robinets.

Devant cette situation qualifiée de grave, les responsables sont pointés du doigt pour régler ce problème qui a trop duré, surtout en cette période de grandes chaleurs et à la veille de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha. En effet, plusieurs familles craignent, dès maintenant, la pénurie durant cette fête religieuse de sacrifice, où la disponibilité de l’eau est fortement indispensable pour les besoins de l’accomplissement du rite. «On espère que l’ADE ne refera pas la bêtise de l’Aïd El Fitr», insistent des familles de Blida. Ainsi, l’ADE n’a pas le droit à l’erreur pour éviter des manifestations pouvant dégénérer.

De leur côté, les services de la wilaya, dans le cadre du développement économique pour faire face à ce déficit, ont mis en place un programme d’investissement important dans le but d’améliorer le service public concernant l’alimentation régulière de tous les foyers en eau potable. Ainsi, plusieurs réalisations entrant dans le cadre du plan d’action de la saison estivale 2016 ont été exécutées. Neuf forages sont mis en service (4 à Blida, 2 à Mouzaïa, 1 à Bouinan, 1 à Guerrouaou et 1 Larbaâ) ainsi que la mise en service de 7 châteaux d’eau et réservoirs pour renforcer la capacité de stockage, la mise en service de 4 stations de pompage au niveau de quatre communes, à savoir Blida, Chiffa, Mouzaïa et Bouarfa.

On enregistre aussi 7 forages en voie d’exploitation et la mise en service du système du transfert à partir du captage de Magtaâ Lazreg au profit de quatre communes proches. Concernant la réhabilitation du système d’AEP de la ville de Blida, et pour une meilleure prise en charge des zones d’extension qui ont été greffées sur les anciens réseaux d’AEP, l’Algérienne des eaux compte mettre en œuvre la phase la plus importante de l’étude de modélisation du réseau déterminant les nouveaux emplacements des vannes et appareillages de régulation de pression pour sectorisation et optimisation logique du réseau d’AEP. Il est temps de mettre en œuvre les travaux préconisés par l’étude de diagnostic du réseau d’AEP du Grand Blida pour répondre aux besoins des citoyens, et il est temps que les responsables ne reproduisent pas les mêmes «bêtises», surtout à l’occasion des fêtes.