Le wali de Blida et les lustres des mosquées

Le wali de Blida, Mostefa Layadi, a appelé mercredi les collectivités locales à faire preuve d'une gestion optimale pour ce qui est de la consommation de l’énergie électrique. Lors d’un exposé communiqué par le directeur de l’Epic Mitidja Inara, l’établissement de wilaya chargé de l’éclairage public, et faisant état d’une consommation jugée excessive de l’électricité, notamment par les mosquées et les écoles, le wali n’a pas mâché ses mots pour dire non au gaspillage.

«Les grands lustres qu’on mettait pour l’éclairage des mosquées sont non seulement démodés, mais en plus ils consomment beaucoup d’électricité. On doit penser à utiliser un éclairage simple et efficace en même temps. Aussi, on ne doit plus tolérer la présence de plusieurs climatiseurs dans une mosquée et laisser les portes ouvertes. A quoi bon si ce n’est à bouffer l’électricité et augmenter la facture. Voilà un exemple de gaspillage à bannir», a-t-il lancé à l’assistance. Il faut dire que la consommation annuelle d'électricité des mosquées dans la wilaya de Blida s’élève à presque 8 milliards de centimes par an pour environ 240 mosquées.