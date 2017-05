Le Safem s’ouvre au recrutement…

Réagissez

Après Blida, la deuxième édition du Salon national de la formation et des métiers d’avenir (Safem), qui se tiendra du 27 au 30 septembre prochain au Palais des expositions (Safex), sera marquée par l’ouverture d’un espace de recrutement qui permettra aux jeunes chômeurs de se rapprocher des entreprises afin de déposer leurs candidatures. Il s’agit d’un espace dédié aux milliers de jeunes diplômés en quête d’opportunités d’embauche et d’insertion dans le milieu professionnel, qui vise à mettre en contact ces jeunes avec des entreprises dans divers secteurs d’activités qui seront également présentes au Salon.

«La gestion de cet espace recrutement est prise en charge par le spécialiste dans le recrutement Emploipartner, dont les cadres expliqueront également aux jeunes chômeurs les meilleures techniques de rédaction des CV et d’autres moyens susceptibles de valoriser leur profil auprès de leurs éventuels recruteurs», explique Ahmed Haniche, directeur de Sunflower Communication, organisateur du Salon. Mais pourquoi un espace recrutement dans un Salon dédié à la formation? «Cet aspect est lié au thème de l’événement, qui est : ‘‘Formation, employabilité, avenir’’.

En sus de plusieurs écoles et instituts de formation dans divers domaines, le Salon offre, cette fois-ci, l’occasion aux jeunes chômeurs de postuler à des postes d’emploi. En plus des entreprises, les écoles présentes au Salon ont, elles aussi, leurs offres d’emploi», ajoute M. Haniche. Pour lui, l’implication de Emploipartner, comme partenaire de cette deuxième édition, répond à une demande importante constatée dans la première édition du

Salon, tenue, rappelons-le, en septembre 2016, à Blida. «Lors de la première édition, près de 3000 CV ont été déposés par des jeunes diplômés en quête d’emplois. L’espace a été mis en place par Sunflower Communication. Mais cette fois-ci, nous avons voulu confier la tâche à un spécialiste dans le domaine afin de donner plus de professionnalisme à cet aspect», insiste notre interlocuteur. L’autre nouveauté consiste en l’aspect pratique basé sur des ateliers. En effet, chaque école et institut présents au Salon sont tenus d’assurer des démonstrations pratiques afin d’expliquer aux visiteurs leurs méthodes, la qualité de la formation, ainsi que les débouchées du diplôme attribué. «Nous ne voulons pas d’un Salon où les exposants se contentent de distribuer des flyers et des cartes de visite. Il est temps de passer à un Salon dynamique et porteur», explique encore le même responsable. Il ajoute que même les universités qui devront participer sont tenues de mettre en valeur, et de manière pratique, leur contribution à une formation adaptée aux besoins du secteur économique à travers des activités d’ateliers. Les inscriptions sont ouvertes. Pour plus de détails, contactez : 0541 61 39 29/ 0541 63 80 71 ou l’organisateur : sunflowercommu@gmail.com.