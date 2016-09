Le quota de 20% non respecté

Réagissez

Même si les pouvoirs publics proposent aux jeunes promoteurs issus des dispositifs d’emploi de leur accorder des marchés publics à hauteur de 20%, en réalité cela ne s’avère qu’une «utopie».

Rien que pour l’exemple, les promoteurs Ansej de la wilaya de Blida souffrent pour développer leur activité. Livrés à eux-mêmes, ils peinent à commercialiser leurs produits, ou avoir un plan de charge pouvant leur assurer au moins le paiement de leurs dettes bancaires. «En voulant contribuer à l’essor touristique de Chréa, j’ai ouvert il y a quelques années un restaurant dans cette localité montagneuse. Même si mon investissement est issu de l’Ansej, les autorités locales n’ont jamais daigné penser à établir une convention avec moi pour m’envoyer un quota de clients comme cela est dit par les officiels, ou organiser des manifestations régulièrement pour animer Chréa.

Et pourtant, les responsables locaux connaissent très bien que cette localité est déshéritée et il est nécessaire d’aider toute initiative permettant sa promotion. Finalement, les clients y sont très rares au moment où la banque réclame son argent», témoigne M. Brahimi, restaurateur à Chréa. «Je possède une entreprise tous corps d’état issue de l’Ansej. Mais je n’arrive pas à décrocher des marchés avec les APC, alors que selon les hauts responsables du pays, un quota de 20% doit être accordé aux promoteurs de l’Ansej et la Cnac, ce qui n’est pas le cas malheureusement», ajoute un jeune trentenaire.

Lors d’une conférence de presse organisée récemment au siège de l’Ansej de la wilaya de Blida, le directeur local de cette agence de soutien à l’emploi de jeunes confirme l’absence de quota pour ce qui est du marché public au profit des promoteurs de l’Ansej. «Le quota de 20%, qui devait être accordé à nos promoteurs par les administrations publiques lorsqu’il y a un avis d’appel d’offres ou de consultation, n’est nullement respecté dans la wilaya de Blida. J’ai même posé ce problème au wali de Blida pour aider les jeunes promoteurs à décrocher des marchés comme le stipule des directives, on attend sa réaction à ce jour.

On espère que les trois établissements appartenant à la wilaya de Blida, et spécialisés dans le nettoiement, les espaces verts et l’éclairage public, accordent des marchés aux jeunes promoteurs de l’Ansej. C’est une manière de les aider à avoir un plan de charge, ce qui les aidera aussi à développer leur investissement et créer de l’emploi et de la richesse», insiste-t-il. Et d’ajouter : «Pour ceux qui rencontrent des difficultés financières, on intervient pour eux auprès des banques pour qu’ils bénéficient de rééchelonnement de leur dette.» Enfin, l’Ansej de la wilaya de Blida a financé 7982 projets depuis 1997 au 31 août dernier.