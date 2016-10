Réagissez

Enfin, après quatre années entre modifications, corrections et levées de réserves, Mme Skender, directrice de l’Agence nationale de l’aménagement et de l’attractivité des territoires (ANAAT), a su convaincre le wali Bouazghi quant à l’achèvement de l’étude du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Blida.

Cela s’est passé récemment lors de la réunion du conseil de wilaya, en présence du P/Apw et l’exécutif. Ce plan, validé, consiste en la mise en œuvre de la stratégie nationale d’aménagement et de développement durable permettant la déclinaison territoriale des lignes directives et des grandes orientations arrêtées par le cadre du SNAT, du SEPT et du SDAGV à l’horizon 2030, notamment pour ce qui concerne les aires intercommunales d’aménagement et de développement, la hiérarchie générale et les seuils d’urbanisation des agglomérations urbaines et rurales.

Cela sans oublier le schéma d’organisation des services locaux d’utilité publique auquel il constitue à l’échelle de la wilaya l’un des instruments les plus appropriés pour la mise à niveau et le rééquilibrage des territoires de la wilaya dont les avantages que Blida dispose sont le maillage routier très dense et hiérarchisé, l’autoroute Est-Ouest, liaisons ferroviaires permettant l’essor de l’activité économique de la wilaya, le potentiel économique d’importance national et diversifié (industrie, agriculture, commerces et services), le potentiel forestier exceptionnel considéré comme le poumon vert de la région algéroise, le thermalisme prometteur, l’armature en évolution rapide et le tissu villageois étoffé.

Mais la même wilaya recèle aussi des faiblesses, notamment l’absence d’un système de transport intermodal, la saturation du réseau routier en raison des formes d’urbanisation le long des axes routiers, les contraintes liées à la mobilisation du foncier industriel en raison de la nature et la qualité des sols.

Ce plan en question inscrit son aménagement et son développement dans une triple dimension à l’échelle locale, la valorisation de ses propres ressources, régionale et nationale, le développement des synergies et des complémentarités au grand Alger et internationale à travers une économie compétitive et créatrice de richesses. Ce sont les défis essentiels que doit atteindre la wilaya de Blida pour faire face à ce qu’elle attend dans ces années à venir.