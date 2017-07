Réagissez

En prenant le flambeau de son prédécesseur, le nouveau recteur de l’université Ali Lounici d’El Affroun, le professeur Khaled Ramoul, vient de signer récemment sa première convention avec la Chambre nationale des huissiers de justice, présidée par Brahim Bouchachi.

A travers cette convention, les deux parties ont installé une commission mixte qui aura pour tâche de suivre, superviser et évaluer toutes les activités et les programmes initiés et tracés par les deux parties dans la convention, dont les objectifs sont : la préparation des programmes de formation en commun dans le cadre de la graduation et de la post-graduation, des postes pédagogiques seront créés pour une formation continue au profit des huissiers de justice, la programmation de stages pratiques, l’organisation de sessions de formation, des journées d’étude, des conférences, des rencontres et des congrès seront organisés conjointement dans les domaines du droit et de l’exécution, ainsi que la publication de magazines et d’éventuelles revues dans le domaine et qui seront approuvés par la commission. Cet accord ouvre de larges perspectives afin de mieux les exploiter dans le domaine de la formation.