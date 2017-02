Réagissez

L’association d’aide aux malades atteints du cancer, El Badr, a célébré la Journée mondiale contre le cancer, en organisant, samedi dernier, en partenariat avec le CHU de Blida et l’INSP d’Alger, une journée scientifique sur le cancer de l’ovaire, à l’Ecole technique de Sonelgaz de Blida.

Celle-ci vise la formation continue du corps médical, notamment les oncologues, et la vulgarisation de cette affection qui connaît une incidence croissante en Algérie et dans le monde. Classé troisième chez la femme après les cancers du sein et de l’utérus, le cancer de l’ovaire touche en Algérie, chaque année, 1500 sujets, estiment les participants. Sa particularité repose sur son caractère silencieux, responsable d’un retard diagnostique et de sa difficulté thérapeutique dans ses formes étendues, précisent les oncologues. Une dizaine de conférences liées aux diverses facettes de cette maladie silencieuse ont été présentées au cours de cette journée.