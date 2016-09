Le basket-ball en détresse

Réagissez

Après des années d’euphorie et de gloire, le WAB, le club le plus prestigieux du basket-ball algérien, est menacé de disparition en raison d’une grave situation financière dont il fait l’objet à l’heure actuelle.

Depuis déjà plus de deux années, cette crise perdure, si le club tenait bon, c’est grâce à quelques donateurs, car la subvention était très minime et les dirigeants n’arrivaient pas à faire face aux besoins du club, surtout des joueurs. Après avoir dominé le basket algérien durant des nombreuses années, le WAB, cette prestigieuse équipe a été sacrée championne d’Algérie 9 fois et a remporté 7 fois la Coupe d’Algérie, a connu plusieurs participations dans des joutes africaines, arabes et maghrébines. Le WAB était le vivier des différentes sélections nationales avec de grands basketteurs , dont les Yahia , Mehnaoui , Sahraoui , Kaouane et autres ...

Son président, Khaled Mehnaoui, nous confie : «Aujourd’hui, on est seuls, personne n’ose nous regarder, on n’a rien. Mon groupe et moi-même faisons de notre mieux pour maintenir l’ossature de l’équipe, qui est bonne avec des jeunes dynamiques qui aiment le basket et leur club, le WAB. Avec notre propre argent, on a donné à chacun un petit pactole avant l’Aïd El Kébir afin de les motiver.» Et d’ajouter : «Je lance un appel aux autorités concernées : APC, daïra, Djs, Dal, wali, de venir en aide au WAB. C’est un véritable SOS que nous lançons avant qu’il ne soit trop tard. De grâce, laissez la salle Moussa Chéref vibrer au chant de milliers de supporters de la balle rouge.»