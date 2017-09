Lancement d’un master professionnalisant en gestion durable des déchets

Réagissez

Un nouveau Master professionnalisant en gestion durable des déchets et procédés de traitement est ouvert par la Faculté de Technologie (Département de Génie de Procédés) de l’université Saad Dahleb Blida1, au titre de l’année universitaire 2017/2018.

Ce Master est lancé en partenariat avec l’université de Rostock (Allemagne) avec l’appui de la GIZ, l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Sa mise en œuvre est appuyée par des partenaires professionnels nationaux et internationaux dans la gestion et le traitement des déchets tels que l’Agence Nationale des déchets, les CET d’Alger et de Blida, le Groupe Industriel des Ciments, le Club des Entrepreneurs et Industriels de Mitidja, Régions of Climate Action R20 MED…

Cette formation professionnalisante vise l’acquisition par les étudiants de connaissances scientifiques grâce à un programme de formation axé sur le management environnemental durable ainsi que les techniques et les outils de gestion des déchets englobant l’ensemble des étapes afférentes à leur production, leur traitement, leur valorisation et leur élimination. Elle est alternée par des stages en milieu professionnel au niveau national et à l’étranger (Laboratoire de la chaire de gestion des déchets de l’université Rostock et unités de traitement des déchets en Tunisie en coopération avec GIZ) visant l’immersion et l’apprentissage sur site, facteur d’employabilité des futurs diplômés issus de cette formation. A l’issue de leur formation, les étudiants exerçant en milieu professionnel peuvent postuler pour la poursuite de leurs études en doctorant LMD professionnalisant sur des thématiques de recherche et développement en entreprise en coopération avec l’université de Rostock. Le dépôt des candidatures est prolongé jusqu’au 21 de ce mois.

Pour de plus amples informations sur le Master et les modalités d’inscription, il y a lieu d’accéder au site web de l’université : www.univ-blida.dz.