La ville des Roses veut son barrage

Même s’il a beaucoup plu ces derniers jours, l’eau potable reste une denrée de plus en plus rare à Blida. Le manque de pluviométrie durant l’année et l’absence de barrages sont les causes de cette rareté.

En novembre 2016, des mesures de restriction ont été prises afin de rationnaliser la distribution au quotidien de ce précieux liquide dans les foyers, suite au déficit qu’a connu la région de la Mitidja depuis trois années. Mais les dernières chutes de pluie ont encore aggravé la gestion de la distribution des ressources en eau, causant des dommages dans les réseaux et stations de pompage suite aux inondations. Aussi, la plus grande quantité des eaux de pluie part vers la mer. En dehors de la consommation des particuliers, les secteurs agricole et industriel utilisent beaucoup d’eau. Seule la réalisation d’un barrage permettra l’amélioration de la distribution et mettra fin à la crise d’eau qui sévit dans la wilaya de Blida.

Brahim B.