La société civile s'organise

Réagissez

Une louable initiative a été prise récemment par le chef de daïra de Boufarik, Guehar Ali, en invitant Bentakouka Nacer, P/APC et quelques élus, et surtout les représentants de la société civile boufarikoise.

Cela afin de débattre des problèmes rencontrés par les administrés de la commune. Cette rencontre a permis un face-à-face entre le groupe de citoyens et l'administration, pour trouver un consensus et tracer ensemble une feuille de route à court, moyen et long termes, qui impliquera au final l'amélioration du cadre de vie du citoyen boufarikois. Parmi les présents à cette table ronde, on notera quelques professeurs et chercheurs universitaires, des architectes, des médecins, des industriels, des cadres dans différents secteurs économiques, des hommes de loi ainsi que d'autres personnes venues mettre en valeur la thématique de «La démocratie participative». Le débat entamé, plusieurs interventions ont eu une écoute favorable, où chacun, avec sa touche personnelle, dans son domaine, a eu à évoquer quelques problèmes ayant trait à la gestion de la commune et qui perturbent le quotidien du citoyen. Dans le même sillage de la participation du citoyen au développement socio-économique de la ville, des ateliers ont été proposés et verront le jour dans un futur très proche dans différents secteurs, dont l’urbanisme, l’éducation, la santé, l'environnement, l'aménagement, les volets juridique, comptable et fiscal…

Ces ateliers sont appelés à être une force de proposition, d’aide et d’assistance aux commissions communales déjà existantes, et ce, pour un meilleur fonctionnement de la collectivité. Le docteur et chercheur en économie, Rezig Kamel, s'est porté volontaire pour des journées d'étude au profit de l’APC et de la daïra portant sur l’administration, les ressources humaines, la comptabilité, la fiscalité et le code des marchés. «En associant des personnes fiables de notre société au processus de la décision publique, cela ne sera que bénéfique pour notre ville», dira un des participants. "Il faut créer des cadres et des mécanismes réfléchis pour une meilleure implication et pourquoi pas contrôler les décisions prises par le Conseil communal des élus dans un cadre d'assistance et de conseil, afin de concrétiser sur le terrain cette nouvelle thématique qu'est 'La démocratie participative'», conclura un autre participant à cette rencontre.