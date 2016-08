La saignée des chefs de famille

Réagissez

La gamme est tellement variée et attirante que les écoliers...

A près des vacances qui auront duré trois mois, l’ensemble des élèves, tous paliers confondus, reprendront le chemin des établissements scolaires prochainement.

C’est un événement ordinaire pour les enfants, mais pour les chefs de famille, il s’agit de la «fameuse» galère des fournitures. Cette année, les articles scolaires sont plus chers que l’année passée, c’est ce qu’avance la majorité des libraires et des grossistes spécialisés de ce créneau à quelques jours de la rentrée.

Alors, que pensent les consommateurs boufarikois et autres du rapport qualité/prix, lorsqu’on sait que l’augmentation est de l’ordre de 10%, voire 20 à 30% ? Sont-ils satisfaits des articles proposés ? Savent-ils que certains articles sont nocifs pour les écoliers ? Une virée chez quelques libraires et certains revendeurs qui ont pris l’habitude de s’installer comme chaque rentrée scolaire dans les quelques coins de la ville de Boufarik, nous a permis de constater que la plupart des produits sont d’origine asiatique et d’autres locaux.

Ali et Toufik sont deux amis revendeurs de fournitures scolaires au même endroit depuis cinq années. Sur leur étalage, la gamme est tellement variée et attirante que les écoliers ne veulent plus retourner à la maison sans le moindre achat. Les personnes interrogées ont indiqué qu’elles sont entre le marteau et l’enclume : l’exigence des enfants et les prix élevés des fournitures.

«Les prix sont élevés», affirme un parent, et d’ajouter : «En dépit de l’aspect attractif du produit (forme et couleur) la qualité et la solidité ne sont pas toujours assurées.»

Abdelkader, accompagné de ses deux filles, s’est dit satisfait de la qualité et de la disponibilité des produits scolaires, soulignant toutefois que les prix restent assez élevés, notamment pour les bourses moyennes. Ali, le revendeur, nous confie : «Si on fait ce genre de commerce, c’est surtout pour répondre à la demande des parents lors de la rentrée, car notre marge bénéficiaire est minime.»

La rentrée scolaire et l’Aïd El Kebir qui tombent en même temps, voilà une rude épreuve «financière» qui attend les chefs de famille…