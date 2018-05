Réagissez

L’entreprise de boissons commercialisant ses produits au nom de Moza, puisant son eau à partir des sources de Mouzaïa (ouest de Blida), va très prochainement relancer ses activités, après une fermeture qui aura duré quatre mois.

En effet, le 13 décembre dernier, la Gendarmerie nationale avait réagi suite à une plainte anonyme faisant état de l’existante de produits prêts à la consommation et stockés par l’entreprise en question qui seraient «impropres à la consommation à cause d’un trafic opéré sur la date de fabrication».

Le 18 décembre 2017, l’entreprise a été fermée et mise sous scellés, même sa partie dédiée à l’administration. Toutefois, des analyses ont été faites le 19 décembre de la même année et ont prouvé que les produits saisis et incriminés n’étaient pas toxiques. Moins d’un mois après, soit le 11 janvier 2018, d’autres analyses indiquaient que les produits saisis étaient conformes.

Et ce n’est que trois mois après (6 avril) que la décision de réouverture de l’usine a été prononcée, se basant sur les analyses prouvant la non-toxicité du produit établies le 19 décembre 2017. «On est en plein préparatifs pour lancer à nouveau la production, quatre mois de fermeture nous ont été préjudiciables alors que finalement la justice nous a innocentés.

Même durant la période de fermeture, nous avons continué à assurer le salaire de nos 120 travailleurs, ce qui s’est répercuté sérieusement sur la trésorerie de l’entreprise. Une chose est sûre, nous comptons revenir avec force sur le marché et avec des produits variés et de bonne qualité.

Nous pensons même à l’exportation, car des distributeurs à l’étranger nous ont sollicités pour leur envoyer nos produits après des essais concluants. Une chose est sûre, nous avons été victimes d’une machination !» témoigne un responsable de la SARL Eaux minérales Aïn Romana, laquelle produit et commercialise la boisson Moza.