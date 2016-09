La femme productive (au foyer) à l’honneur

Réagissez

Pour la deuxième année consécutive, le CFPA de Soumaa a mis en œuvre une formation diplômante d’une durée de quatre mois, pour l’ensemble des femmes au foyer de la région, en préparation des gâteaux traditionnels et coiffure. «Cette année, on a formé 25 femmes en pâtisserie et 15 en coiffure, pour cette rentrée, on aura uniquement la pâtisserie. Les inscriptions sont en cours, l’avantage pour ces diplômées est qu’elles peuvent bénéficier de l’Angem pour l’octroi d’un crédit», confie toujours le directeur, M. Lahrèche.