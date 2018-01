La CNR élue meilleure administration de l’année

Réagissez

La Caisse nationale des retraités de Blida a été élue meilleure administration de l’année 2017 pour son organisation et ses prestations de service de qualité, par un sondage réalisé sur les réseaux sociaux.

Ceci grâce à son personnel, à sa tête son directeur, Hadj Saddok Djamel. L’agence de la Caisse des retraites de Blida assure un service et des prestations dans les meilleures conditions. Récemment, son directeur a été l’invité de la radio locale pour répondre à des questions relatives au fonctionnement de la CNR de Blida, notamment pour ce qui est du «comportement» de son personnel envers les personnes âgées retraitées et la manière de traiter les dossiers (dans les meilleurs délais).

«Notre but est d’assurer le service des prestations des retraités dans les meilleures conditions, vu leurs services rendus au pays et à leur âge à travers trois dispositifs, la modernisation des outils de travail, l’humanisation du service qui comprend la confiance via une cellule d’écoute et de communication au quotidien, une cellule qui porte aide à domicile et les visites aux personnes âgées et l’amélioration de la prestation».

A l’heure actuelle, la CNR Blida gère 111 124 dossiers de retraite pour une échéance mensuelle de 289 394 milliards de centimes (CCP et banques), ajouté à cela les allocations familiales au nombre de 4 783 prestataires pour 568 millions de centimes.

En 2017, la CNR a été inondée de dossiers du secteur de l’éducation à cause du départ massif, 5 949 dossiers ont été traités dans la semaine d’envoi, le directeur a été remercié par le personnel de l’enseignement et félicité par la directrice de l’éducation.