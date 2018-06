La CNAC sensibilise et séduit les étudiants

Réagissez

Rencontre entre des étudiants et des cadres de la CNAC à...

Pour promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat en milieu universitaire et dans le but d’encourager la création de petites entreprises et inciter l’étudiant à être l’acteur de cet événement, une journée d’information et de sensibilisation a été organisée pour les étudiants de la faculté des sciences économiques de l’université Ali Lounici d’El Affroun, par les cadres de la CNAC (Caisse nationale d’assurance chômage) de la wilaya de Blida.

Durant cette journée, une convention de partenariat a été signée et paraphée par le professeur Ramoul, président de l’université, et M. Aït Hamlet, directeur de la CNAC de la wilaya de Blida, en présence de la vice-rectrice, des doyens des facultés, du directeur de l’ANEM Blida et du président du Club économique de la wilaya de Blida. «Cette convention entre dans le cadre de l’investissement dans les ressources humaines, d’une part, et de la concrétisation d’une approche économique de résorption du chômage chez les plus de 30 Ans, d’autre part», déclare le directeur de la CNAC.

Et d’ajouter : «Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale avait adopté cette démarche pour juguler le chômage en orientant les diplômés universitaires vers la création de microentreprises, génératrices d’emplois et de richesses.» Dans son intervention, le professeur Ramoul a salué fortement les efforts de l’Etat visant à lutter progressivement contre le chômage, en incitant à la création de microentreprises de jeunes pour renforcer l’économie locale et lutter contre le chômage. Il a aussi valorisé dans ce cadre, les avantages accordés au titre de la CNAC à travers des crédits sans intérêt et des avantages fiscaux, ainsi que l’accompagnement personnalisé, de la phase du dépôt du dossier jusqu’à la réalisation du projet.