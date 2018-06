Réagissez

Les autorités de la commune de La Chiffa, située à quelques dizaines de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya, s’attellent à renforcer les travaux en cours de réalisation et surtout ayant trait à la jeunesse et au sport.

Le stade communal, qui est en phase de finition et qui sera opérationnel dans un futur proche, a vu la pose du tartan et la réhabilitation rapide des tribunes et des vestiaires. Ces travaux ont coûté la bagatelle de 30 millions de dinars. Dans le même sillage, les services de la commune ont décidé de sortir le dossier concernant le projet de construction d’une piscine communale qui est resté gelé pendant des années.