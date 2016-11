La Chiffa (Blida) : Plus de 40 élèves par classe au collège du centre-ville

Réagissez

Collège de l’enseignement moyen à la Chiffa

Conçu pour 800 places pédagogiques, le collège de l’enseignement moyen de La Chiffa se retouve avec w1200 élèves.

D’une capacité de 800 places pédagogiques, l’unique collège de l’enseignement moyen de La Chiffa, situé au centre-ville du chef- lieu de la commune, accueille aujourd’hui 1200 élèves .Un nombre qui dépasse largement les normes requises, puisque l’établissement scolaire ne dispose que de 30 classes où s’entassent plus de 40 collégiens par salle de cours.

Même la cantine scolaire, pouvant contenir 700 élèves pour le déjeuner, ne peut satisfaire le nombre d’élèves en droit de manger à midi. Une situation qui se répercute automatiquement sur la qualité de l’enseignement, mais aussi sur l’encadrement de ce nombre important de jeunes adolescents, tant par les enseignants (51 PEM) que par les gestionnaires administratifs, le personnel éducateur et celui des agents chargés de l’entretien et de la sécurité des lieux.

Inauguré le 06 septembre 1982, le CEM central de La Chiffa, dont la superficie globale est de 8 ha et un bâti de seulement 3 ha, n’a connu qu’une seule fois des travaux d’extension en la réalisation de 6 nouvelles classes. C’était il ya six années, mais depuis rien n’a été entrepris pour améliorer les conditions de travail et de scolarisation des élèves. «Le problème du foncier se pose avec acuité au niveau du chef-lieu de la commune de La Chiffa», explique Rachid Laraibi, vice-président de l’APC de La Chiffa. Et de poursuivre: «Il n’y a plus de terrains pour construire un nouveau CEM ni même des écoles du primaire.»

Avec une population en perpétuelle progression, estimée aujourd’hui à 25 000 habitants, en comptant celle de l’agglomération d’Oued Kerrouche, la situation risque d’empirer dans les prochaines années, avec des établissements surchargés et des conditions d’accueil des collégiens dégradées. Par rapport à la carte scolaire, le nombre de CEM répartis à travers la commune reste amplement suffisant (7 au total).

Cependant, c’est le chef-lieu de la commune qui en pâtit, avec une très forte concentration de la population, d’où une surcharge du seul collège existant. Notre interlocuteur nous dira qu’en 2012, les élus locaux ont discuté avec les responsables du secteur de l’éducation de la wilaya de Blida de la nécessité de construire un deuxième CEM au niveau de la ville de La Chiffa.

«En l’absence de terrain à bâtir, il a été proposé, dans le cadre d’une commission technique, de disposer d’une partie de la surface non bâtie (5 ha) de l’actuel CEM pour en construire un autre avec une entrée indépendante située dans la partie nord». Signalons enfin que, relevant administrativement de la commune de La Chiffa, la cité de Sidi Madani (9000 habitants) dispose de 2 CEM fréquentés par 450 et 500 collégiens. Au village agricole Ahl El Oued (4000 habitants) il existe un CEM, où sont scolarisés 300 élèves, alors qu’à Oued Kerrouche (9000), le CEM accueille 400 élèves.