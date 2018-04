L’extension des urgences de l’hôpital est opérationnelle

Réagissez

L’extension des urgences médicales du seul hôpital de la daïra de Boufarik est terminée.

En effet, cette extension a été faite en trois zones de consultations afin d’organiser la prise en charge du citoyen dès qu’il se présente à l’établissement hospitalier. D’abord la zone A, dédiée à la prise en charge du malade debout, ensuite vient la zone B, elle est consacrée à la pédiatrie et à la consultation du malade en semi-assis avec des médecins de surface, ainsi que la salle de déchocage, et enfin la zone C pour la réanimation et les interventions toutes pathologies confondues.

L’ensemble de ce nouveau dispositif vient pour assurer la sécurité du malade avec une prise en charge efficace. Malgré cette extension et l’effort considérable de l’équipe des urgences, l’UMC de l’hôpital de Boufarik restera toujours un établissement très exigu pour satisfaire le nombre croissant de malades qui s’y présentent au quotidien, car la population augmente d’année en année, mais la seule structure hospitalière en elle-même n’a pas changé énormément, en attendant le futur hôpital de 120 lits qui est en phase d’étude après que le projet a été gelé.