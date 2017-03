L’exportation en formation

Réagissez

Baptisé les «Samedis de l’export», un cycle de formation au profit des exportateurs, ou de ceux qui veulent exporter mais ne maîtrisant pas les techniques marketing et managériales pour le faire, aura lieu à partir du 11 mars prochain à l’Ecole technique de Sonelgaz à Blida.

«Vous fabriquez un produit et/ou un service de qualité ? Vous pensez que l’exportation est vraiment impossible à faire ? N’hésitez pas à venir aux ‘’Samedis de l’export’’», lance notre interlocuteur. : «Notre but est d’aider les entreprises à exporter leurs produits et dénicher des marchés à l’international. A travers notre formation qui durera environ deux mois, ils connaîtront les différentes étapes à franchir pour réussir leur challenge», déclare le gérant de l’établissement organisateur de cette session de formation. La formation est assurée par un enseignant- chercheur en marketing international, en diplomatie commerciale et en intelligence économique. Pour s’inscrire, contactez-le 0550 13 14 77 ou l’E-mail suivant : bsprogressplus@gmail.com