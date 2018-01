Réagissez

En marge de la journée d’information et d’évaluation des activités relatives au dispositif de l’emploi et au soutien des jeunes, Nacef Azzedine, directeur de l’AWEM (Agence de wilaya pour l’emploi) Blida a tenu récemment une conférence de presse pour brosser le bilan des activités spécifiques de l’emploi de l’année 2017, ainsi que les prévisions pour 2018 en direction des jeunes, où il a présenté des explications et des rétrospectives sur toutes les activités de l’emploi à travers la wilaya.

L’AWEM a réalisé au cours de l’année 2017 un chiffre de placement au-delà des espérances attendues, qui est de l’ordre de 14834, avec 91% de placements classiques, 3% en «DAIP» (Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle) et 6% en «CTA» (Contrat de travail aidé).

Selon le directeur de l’AWEM, ces placements ont été répartis à travers différents secteurs, dont 71 % (9518 placements) dans le secteur de l’économie privée, alors que l’étatique a pris un pourcentage moins important, qui est de 21% (2884 placements), enfin le secteur économique étranger avec 1055 postes (8 %), tous ces placements classiques se résument en 13457 postes.

Hormis les placements, et dans sa nouvelle stratégie, l’ANEM a développé de nouvelles prestations pour ses partenaires en introduisant des ateliers sur la technique de recherche de l’emploi (les techniques d’expression pour aboutir à un emploi ) -lettre de motivation- comment se préparer à un entretien,... ainsi que l’organisation de journées d’information et de portes ouvertes sur l’emploi pour mettre le jeune au diapason.

Le directeur confie : «On espère réaliser un nombre important de placements pour l’année en cours, tout en accompagnant nos jeunes vers un monde meilleur du travail afin qu’il soit performant.» Et d’ajouter: «Avec plus de stages de perfectionnement et de formation pour nos agents, le jeune demandeur d’emploi trouvera devant lui un professionnel afin de mener à bien l’objectif tracé de sa vision pour le monde du travail.»