Nombreux sont les candidats ayant reçu leur convocation pour rejoindre, jeudi dernier à 8h, les centres d’examen pour le concours de recrutement d’enseignants, toutes spécialités confondues.

Hormis ceux du chef-lieu de wilaya (Blida), les autres établissements scolaires, choisis pour la circonstance, sont implantés à Meftah, Boufarik, Soumaâ, Chiffa, Oued El Alleug… Mais a-t-on pensé aux moyens de transport adéquats pour que le candidat arrive à l’heure ?

« Ma fille passera son concours de langue anglaise dans un CEM situé à Meftah, à plus de 60 km de chez moi, car j’habite du côté d’El Affroun, le seul moyen de transport est le bus que ma fille doit le prendre en deux étapes - El Affroun-Blida, ensuite Blida-Meftah, et cela risque de prendre beaucoup de temps», confie le père d’une candidate, tout inquiet, car les épreuves commenceront à 8h et dureront jusqu’à 19h, avec une heure de pause (13h30-14h30 ).

Les retardataires auront-ils la chance de rejoindre les classes pour concourir, ou bien vivra-t-on le même scénario que pour le baccalauréat ? baccalauréat risquerait de réapparaîtra encore ?